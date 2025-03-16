الامارات | آخر استعدادات منتخب الإمارات لتصفيات كأس العالم 2026.. وموعد السفر إلى إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع منتخب الإمارات لكرة القدم درجات الاستعداد لخوض مباراته أمام منتخب إيران، الخميس المقبل، في طهران ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى، حيث عكف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على تكثيف الحصص التدريبية بعد اكتمال صفوف المنتخب، وذلك من خلال إجراء تدريبات في صالة الجيمنازيوم قبل موعد الإفطار ومن ثم التدريبات في الملعب والتركيز على طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه في المباراة.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى العاصمة طهران فجر يوم الأربعاء، على أن يؤدي الأبيض تدريبه الرئيس في ملعب آزادي مساء نفس اليوم، علماً أن المباراة ستقام الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي (الثامنة مساء بتوقيت الإمارات).

من جهته عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية لإدارة المباراة بقيادة كو هيونجلينغ (ساحة)، يون جييول (مساعد أول)، بارك سانجون (مساعد ثان)، كيم دييونغ (حكماً رابعاً)، كيم ووسونغ (حكم فيديو)، تشو هيون (حكم فيديو مساعد).