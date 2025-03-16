شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يغلق صفحة الكأس استعداداً لمواجهة جديدة مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 05:45 م

أغلق الجهاز الفني للبنك الأهلي ، بقيادة طارق مصطفى، صفحة بطولة كأس مصر عقب تأهل الفريق لنصف النهائي، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان البنك الأهلي تغلب فى المباراة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة جديدة أمام غزل المحلة فى مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمع الفريقين بعد غد الثلاثاء.

واستهل البنك الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف، قم فاز على المصري في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً فاز على غزل المحلة بهدف نظيف.

وضرب البنك الأهلي موعداً ناريا مع بيراميدز حامل اللقب، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يلتقي الفريقان مساء الجمعة الموافق 28 مارس الجاري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم.