شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 05:30 م

تقام مساء اليوم، الأحد، مواجهة قوية لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك فى إطار بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف نهائى الدوري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع فى نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الكرة الطائرة في العاشرة والنصف مساء اليوم، الأحد بصالة حسن مصطفي.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

واستطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الزمالك بنتيجة 3-2 على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

تأهل الأهلي إلي النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 ، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.