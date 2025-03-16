شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تكرار سيناريو حمدي فتحي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُخطط مسئولو النادي الأهلي مُبكراً لبطولة كأس العالم للأندية ، المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا، من خلال الاستعداد الأمثل لضم أكثر من لاعب للمشاركة مع الفريق فى البطولة العالمية.

ورغم الرغبة الأهلاوية الكبيرة فى ضم صفقات قوية للفريق من أجل تقديم عروض قوية في كأس العالم للأندية، إلا أن مصدرا فى الأهلي قال إن النادي لا يُفكر فى ضم أى صفقة تُشارك فى البطولة العالمية فقط.



وأضاف المصدر، ما حدث فى صفقة حمدي فتحي لاعب الفريق السابق ونادي الوكرة القطري الحالي لن يتكرر، فقد تعاقد معه الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية فقط، وهذا أمر لن يتكرر لأن إدارة الكرة فى القلعة الحمراء قررت بعد ذلك عدم التعاقد مع أي لاعب يُشارك فى كأس العالم للأندية فقط، واستقرت على أن يستفيد النادى من صفقاته القادمة على مدار سنوات طويلة.



وشدد المصدر على أن الأهلي رفض ضم محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي الريان القطري على سبيل الإعارة فى كأس العالم للأندية، وتم التعاقد معه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.



وبدأت لجنة التخطيط للكرة التجهيز لهذا الحدث العالمي الكبير الذى يتطلع فيه مسئولو القلعة الحمراء لتقديم عروض قوية ونتائج جيدة.



وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، إن إدارة النادي تُخطط لضم صفقتين قويتين فى خط الهجوم من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق فى البطولة العالمية، التي يُشارك فيها الأهلي بالمجموعة الأولى برفقة أندية بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي وبنفيكا البرتغالي.