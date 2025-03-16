شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يهزم لاعب إسرائيل ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة الجائزة الكبرى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 05:08 م

نجح محمد ياسين، لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف ، فى الفوز على بطل إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتأهل إلى ربع نهائي بطولة الجائزة الكبري بالمجر.

بينما تأهل البطل الأولمبي محمد السيد إلى نفس الدور بالفوز على بطل اليابان بنتيجة 15-10 .

ونجح مؤخرا، زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، فى حصد برونزية بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة فى إيطاليا خلال الفترة ما بين 6 وحتى 8 مارس الجاري.

وتمكن زياد من الوصول لنصف النهائي بعد الفوز على بطل إيطاليا لوكا كوراتولي في مباراة قوية بنتيجة 15-13 قبل أن يخسر من بطل فرنسا جيان فيليب باتريك في نصف النهائي بنتيجة 15-12 ويفوز بذلك بالميدالية البرونزية.