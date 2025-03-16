شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو منتخب مصر الأول وصول عمر مرموش نجم مانشستر سيتى الإنجليزى غدا الاثنين إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول، اليوم الأحد، استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، على أن يخوض الفريق تدريباته يومى 16 و17 مارس باستاد القاهرة مساءً، ثم التدريب قبل الإفطار يوم 18 والسفر مساء نفس اليوم عقب تناول الإفطار إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا.

وتضم قائمة المنتخب 24 لاعبا هم محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، احمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.