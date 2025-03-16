شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. عبد الله عبد السلام يقدم طريقة عمل الممبار والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 05:00 م

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة المحترف فى صفوف السويحلي الليبي يقدم طريقة عمل الممبار في الوصفة التالية:

كيلو ممبار

1 كيلو أرز

1/2 كيلو بصل

كيلو طماطم مبشورة

3 ملاعق صلصة

كزبرة خضراء

بقدونس

شبت

ملعقة ثوم مهروس

فلفل حامي

1/2 كوب زيت ذرة

ملح

فلفل أسود

كمون

نعناع

بهارات

غسل الممبار جيدا بالملح والليمون ونقوم بقلبه وتنظيفه من الداخل بظهر السكين.

للحشو ، نضيف البصل مقطع مكعبات صغيرة والبقدونس والشبت والكزبرة مفرومين ناعم ونضيف التوم والنعناع والفلفل الحار والبهارات ومعجون الطماطم والزيت ونقلب الحشوة لدمج المكونات .

نحشي قطع الممبار ونترك في الأطراف فراغ .

سلق الممبلر في مياه ساخنة بها بهارات و ملح و قرفة و ورق لوري.

تحمير الممبار في الزيت.