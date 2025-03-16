شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يحصد اللقب الوحيد لكأس العرب للأندية الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

حصد فريق الزمالك القب الأول والوحيد بكأس العرب للأندية الأبطال موسم 2003، حيث أقيم نهائي كأس العرب للأندية الأبطال موسم 2003 يوم 20 يوليو، باستاد القاهرة الدولي، وجمعت المباراة بين الزمالك المصري والكويت الكويتي.