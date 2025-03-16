شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية.. الأبيض يحصد اللقب الوحيد لكأس العرب للأندية الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المباراة قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.
نجح الزمالك فى تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 2-1 ليحقق لقبه الأول والوحيد بكأس العرب للأندية الأبطال.
أحرز هدفي الزمالك أحمد صالح ومحمود محمود بينما سجل لبطل الكويت وقتها البرازيلي أليساندرو أوليفيرا.
تولي الإدارة الفنية للزمالك في المباراة البرتغالي فينجادا والذى خاض اللقاء بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد في حراسة المرمي وإبراهيم حسن ومحمد صديق ووائل القباني وبشير التابعي وطارق السيد وأحمد صالح وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وحسام حسن وحازم إمام بينما شارك كبدلاء في اللقاء الثلاثي محمود محمود وعبد الحليم علي وسامح يوسف.
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