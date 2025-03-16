شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى رمضان 2025.. 4 ألقاب فى ألعاب الصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 16 مارس 2025 04:45 م
يشهد شهر رمضان 2025 حصد الأهلى 4 ألقاب على صعيد ألعاب الصالات، سواء فى كرة اليد أو الطائرة رجال وسيدات، وسط سيطرة ملحوظة على البطولات المحلية قبل المنافسة الأفريقية على صعيد الصالات خلال المرحلة المقبلة.الأهلى يحصد لقب سوبر رجال الطائرة للمرة الثالثة على التوالى
استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.
الأهلى يهزم الزمالك ويتوج بلقب دورى سيدات الطائرة
كما فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى على الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر، ليتوج باللقب، ونجح فريق سيدات طائرة الأهلي في تحقيق الفوز في أول مواجهة بالبلاى أوف بنتيجة 3-1.الأهلي يهزم سبورتنج 26-24 ويتوج بسوبر رجال اليد
توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلى بلقب سوبر الرجال بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 26-24 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بدون جمهور، مع اقتصار الحضور علي كشوف محددة من كلا الناديين.
سيدات يد الأهلى يحصدن لقب السوبر على حساب سموحة
يواصل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى كتابة التاريخ بحروف من ذهب فى ظل تحقيق لقب السوبر المحلى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد التتويج باللقب على حساب سموحة ، بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.
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