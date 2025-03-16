شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى رمضان 2025.. 4 ألقاب فى ألعاب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 04:45 م

يشهد شهر رمضان 2025 حصد الأهلى 4 ألقاب على صعيد ألعاب الصالات، سواء فى كرة اليد أو الطائرة رجال وسيدات، وسط سيطرة ملحوظة على البطولات المحلية قبل المنافسة الأفريقية على صعيد الصالات خلال المرحلة المقبلة.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.