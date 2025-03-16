شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وسيراليون فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر معسكره الذي انطلق اليوم بمواجهة سيراليون، المقرر لها 25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السيراليوني فى التاسعة مساء يوم 25 مارس الجارى باستاد القاهرة الدولي.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.