شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يصحح أخطاء سموحة أمام الزمالك قبل مواجهة بتروجت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد سامي ، المدير الفني لفريق سموحة ، جلسة عاصفة مع لاعبيه في أعقاب الهزيمة من الزمالك برباعية مقابل هدفين فى ربع نهائي كأس مصر ووداع المسابقة، تحدث فيها عن ضرورة توجيه الاهتمام إلى كأس عاصمة مصر وتحقيق نتائج إيجابية.

وعمد سامي إلى شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمس أمام الزمالك خاصة الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق تلقي هدفين في الشوط الثاني نتيجة عدم الرقابة والضغط على حامل الكرة.

ويلتقي سموحة مع بتروجت الثلاثاء المقبل في كأس عاصمة مصر، وتقام المباراة في التاسعة مساء على استاد برج العرب.



وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بواقع مجموعتان تضم 5 فرق لكل واحدة ومجموعتان تضم 4 فرق.



وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.

وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).