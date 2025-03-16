7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 16 ماس 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء استعدادا لمباراة إثيوبيا، الأهلي يُجهّز لضم صفقتين قويتين قبل كأس العالم للأندية.

الأهلي يُجهّز لضم صفقتين قويتين قبل كأس العالم للأندية

بدأ مسئولو النادي الأهلي الاستعداد لتدعيم الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا، وبدأت لجنة التخطيط للكرة التجهيز لهذا الحدث العالمي الكبير الذى يتطلع فيه مسئولو القلعة الحمراء لتقديم عروض قوية ونتائج جيدة.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجي ميبيامي لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ينضم محمد صلاح ، نجم ليفربول الإنجليزى، لمعسكر منتخب مصر الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق يحتاج أسبوعاً للمشركة في التدريبات الجماعية ويكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات، حيث مازال اللاعب يعانى من تداعيات الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

يجهز مسئولو نادي الزمالك للإعلان عن تجديد عقود كل من محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد لاعبى الفريق الكروي الأول، بعدما نجح مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، فى تجديد تعاقد قائد الفريق عمر جابر لمدة موسمين، ووقع عمر جابر عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين.

وفد الأهلي يتوجه إلى أمريكا اليوم لحضور ورشة عمل عن كأس العالم للأندية

يطير وفد من النادي الأهلي اليوم، الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في ورشة عمل بمدينة ميامي الأمريكية، تقام خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري تمهيداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة لحسم تجديد عقد زيزو