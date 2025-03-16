شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 5 نصائح للتشجيع الآمن وتجنب خطر الجلطات الدموية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 04:00 م

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها المحاذير التي يجب تجنبها عن التشجيع خلال المباريات.

1- تجنب الانفعال الزائد، وتذكر أن كرة القدم مجرد لعبة قائمة على المكسب والخسارة، لذا خذ أنفاس عميقة عند الشعور بالتوتر الزائد لتهدئة نفسك.

2- تجنب تناول الوجبات الجاهزة أو المحتوية على نسب عالية من الدهون والملح والسكر، أثناء مشاهدة المباراة.

3- تجنب التدخين، نظرا لأنه من عوامل زيادة التجلط فى الدم.

4- أشرب المياه بكمية كافية لترطيب الجسم.

5- تحرك بين الشوطين، وحاول عدم الجلوس فى مكانك طوال مدة المبارة.