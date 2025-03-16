شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخوض تدريبه الأول باستاد القاهرة فى التاسعة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول تدريبه الأول فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويؤدي المنتخب مرانه فى التاسعة مساء اليوم وغدا، على أن يحدث تغيير فى اليوم الثالث حيث يتدرب الفريق قبل الإفطار والسفر للمغرب لمواجهة إثيوبيا مساء يوم 18 مارس.



وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".



ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.



ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.