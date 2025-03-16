شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بالسوبر والزمالك بروح البطولة العربية فى نصف نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى أمام الزمالك فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر على مدار يومين.

ويدخل فريق رجال الكرة الطائرة المواجهة متسلحا بحصد لقب السوبر المحلى للمرة الثالثة على التوالى مؤخرا على حساب الفريق الأبيض، فضلا عن أنه حامل لقب الدورى الموسم المنقضى، بينما يطمح الزمالك فى استعادة روح لقب البطولة العربية التى أقيمت مؤخرا فى قطر وحصد لقبها على حساب المارد الأحمر من أجل تصحيح الأوضاع.

كما تشهد المباراة وجود تقنية الفار على مدار البلاى أوف، بينما يتنافس فى نفس الدور الإتحاد السكندرى مع بتروجت فى الثامنة والنصف مساء.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3-0، في مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.