شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم تجديد عقد عبد الله السعيد ورتوش أخيرة قبل الإعلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول، بعدما نجحت لجنة التخطيط فى تجديد تعاقد عمر جابر لمدة موسمين، ضمن خطة الإدارة فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وفتحت لجنة التخطيط خط مفاوضات مع عبد الله السعيد منذ ما يقرب من أسبوعين، وأبدى اللاعب ترحيبه بتجديد تعاقده، حيث جاء الاتفاق على تجديد العقد لمدة موسمين، على أن يكون تفعيل الموسم الثانى متوقف على موافقة الطرفين بسبب كبر سن اللاعب.

وأصبح أمام لجنة التخطيط بنادى الزمالك بعض الرتوش الأخيرة لحسم تجديد عبد الله السعيد بشكل رسمىظن قبل الاعلان عن التجديد، حيث تجرى فى الفترة الحالية المفاوضات على المقابل المادى الذى سيتقاضاه اللاعب فى العقد الجديد.

وكان عمر جابر وقع على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027 .