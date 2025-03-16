شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن طاقم حكام مباراتي الأهلي والهلال السوداني بعد قرار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت مواجهة الأهلي مع الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتشغل هذه المباراة اهتمام الجماهير الأهلاوية كونها إحدى المطبات الصعبة، لذا نلقي السطور التالية الضوء على عدة أمور خاصة باللقاء، لاسيما بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير طاقم حكام مباراة الذهاب بالقاهرة.



ج: تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من "كاف" يُفيد بإقامة مباراة الذهاب يوم 1 أبريل المقبل باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "شيخا بيديا" الموريتاني.



ج: لأن الهلال يلعب مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب تعذر إقامة المباريات في السودان نظراً للظروف الراهنة فى السودان، وحاول الفريق السوداني اللعب فى ليبيا لكن الكاف رفض ليتأكد إقامة المباراة في موريتانيا، خاصة أن الهلال يشارك في الدوري الموريتاني.

س: ماذا عن طاقم تحكيم مباراتي الأهلي مع الهلال؟



ج: الكاف أعلن فى البداية إسناد مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال بالقاهرة إلى طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيدا، لكنه أعلن أمس، السبت، تغيير حكم مباراة الذهاب بسبب مشاركة الهلال فى الدوري الموريتاني ليصبح الطاقم الجديد بقيادة الحاجي أليو محمد من تشاد، وجاء طاقم التحكيم الجديد بالكامل كالتالى: الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة) وإلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول) وسورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني) وعبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع) وليتيسا انتونيلا من ايسواتيني (حكم فيديو) وديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).



ج: سيُدير لقاء العودة فى موريتانيا طاقم تحكيم جابوني بقيادة بيير جيسلان أوتشو، ويعاونه كل من، سورو فاتسواني من ليسوتو وبوريس ديستوجا من الجابون، ويتواجد الجابوني تانجوي باتريس كحكم رابع ، وعلى تقنية الفيديو تتواجد ماريا ريفيت من موريشيوس والكاميرونية كارين فومو.



ج: نعم، فالنادي يُنهي خلال الأيام الحالية إجراءات السفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال ، حيث يقوم الجهاز الإداري في الأهلي بإنهاء إجراءات السفر وحجز فندق الإقامة هناك وغيرها من ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة المصرية في موريتانيا.



ج:يواصل مسئولو الأهلي اتصالاتهم مع الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور في مباراة الهلال، وحصل مسئولو النادي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع أمام الهلال بعدما سبق وطلبوا الحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في المباراة، قبل أن تأتي الموافقة الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع للمباراة المرتقبة، لكن إدارة الأهلي ترغب فى زيادة العدد إلى 50 ألف مُشجع، وهناك مفاوضات ومحاولات جارية حالياً مع الجهات المعنية لزيادة الحضور الجماهيري من 30 إلى 50 ألف مُشجع.