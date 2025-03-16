شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات حصاد الكاراتيه بالدوري العالمي فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 03:07 م

انتزع لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه ثلاث ميداليات متنوعه في الدوري العالمي الذي أقيم في الصين. جاءت الميداليات الثلاث بواقع ذهبيتين وبرونزية واحدة.

حصل عبد الله ممدوح نجم منتخبنا والمصنف الأول عالميا على الذهبية بعد الفوز على الفرنسي انزو بيرثون.

جاءت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب يوسف بدوي نجم منتخبنا والمصنف الأول عالميا بعد الفوز على الأردني محمد الجعفري.



أما الميدالية البرونزية الوحيدة جاءت من نصيب طه طارق وزن فوق 84 كلغ .



اعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد والمتواجد مع البعثه في الصين عن سعادته بالفوز الذي حققه لاعبونا في تلك البطوله العالمية.



اضاف ان انجازات الكاراتيه ستتواصل ولن تتوقف عند ذلك فحسب، حيث ان هناك العديد من البطولات التي سيشارك فيها لاعبونا وسيحاولون بشتى الطرق الصعود على منصات التتويج.