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فوز ناشئي اليد على البرتغال فى الودية الثالثة استعدادا للمونديال

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فوز ناشئي اليد على البرتغال فى الودية الثالثة استعدادا للمونديال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 16 مارس 2025 03:07 م

فاز منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2006 على نظيره البرتغالى وديا بنتيجة 33-30 فى المباراة الودية الثالثة التى جمعتهما اليوم استعدادًا لخوض بطولة العالم، المقرر تنظيمها فى مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وخسر منتخب ناشئي اليد في ودية إسبانيا الأربعاء بنتيجة 36-33 وفاز علي البرتغال في الودية الأولي لهما قبل  أن يخسر أمس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.


 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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