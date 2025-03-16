"أن بي ايه": سلتيكس يفوز بحضور بورزينغيس و"البديل الفتاك" بريتشارد ينفرد برقم قياسي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تألق نجم الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس بعد غياب دام ثماني مباريات بسبب المرض وسجل 24 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس حامل اللقب للفوز على مضيفه بروكلين نتس 115 113 السبت ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأسهم ايضا جيسون تايتوم بـ 20 نقطة مع ثماني متابعات وثماني تمريرات حاسمة لسلتيكس، فيما تألق ايضا بايتون بريتشارد مع 22 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، مسجلا رقما قياسيا لأكبر عدد من التصويبات الثلاثية المسجلة من لاعب احتياطي في موسم واحد.

ولم يظهر بورزينغيس بجهوزية تامة منذ البداية لكنه بدأ في إيجاد ايقاعه تدريجيا خلال المباراة موضحا "في البداية، شعرت بأنني خارج الايقاع قليلا. التسديدات الاولى كانت غير دقيقة بعض الشيء، لكن مع تقدم المباراة بدأت أشعر بصورة أفضل. أنا سعيد للعودة".

وتابع "لا أشعر أنني في افضل جهوزية بعد. كانت الاسابيع الماضية صعبة، لكن في هذا النوع من اللحظات عليك أن تقاتل لإظهار شيء ما. هذا ما حاولت القيام به وانا سعيد بحصد الفوز".

وسجل بريتشارد ثلاثيته الـ 219 هذا الموسم في الربع الاخير، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الثلاثيات المسجلة من لاعب بديل في موسم واحد.

وأحرز 7 من تسديداته الـ 11 من بينها 5 من اصل 8 ثلاثيات، كما سجل ثلاث رميات حرة في الثواني الثماني الاخيرة ليضمن الفوز الـ 13 لسلتيكس في 16 مباراة.

ورفع بوسطن رصيده الى 49 فوزا مقابل 19 خسارة في المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية، بفارق ثماني مباريات عن كليفلاند كافالييرز المتصدر.

وفي مباراة ثانية، تعملق هداف الدوري، الكندي شاي غلجيوس ألكسندر بتسجيله48 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 113 107.

ونجح صانع الالعاب الكندي بـ 17 من أصل 26 تسديدة من المسافات كلها، 4 من 6 من خط الثلاثيات، ناهيك عن جميع رمياته الحرة الـ 10.

كذلك، مرر غلجيوس ألكسندر ست كرات حاسمة مع أربع متابعات وثلاث كرات مسروقة ليعزز رصيد ثاندر متصدر المنطقة الغربية بـ 55 فوزا و12 خسارة، بينها 18 3 منذ بداية شهر شباط/فبراير.

وفي ممفيس، سجل جارين جاكسون جونيور 31 نقطة وأضاف ديزموند باين 22 نقطة مع عشر متابعات وثماني كرات حاسمة ليقود غريزليز للفوز على ميامي هيت 125 91.

وعزز هيوستن روكتس سلسلة انتصاراته المتتالية الى ست مباريات وتساوى مع ممفيس بـ 43 فوزا و25 خسارة، من خلال فوزه على شيكاغو بولز 117 114.

وكان جالن غرين افضل مسجل لهيوستن بـ 28 نقطة، كما أضاف لاعب الارتكاز التركي ألبيرن سينغون 24 نقطة مع 15 متابعة.

وبات دنفر يتساوى مع فريقين آخرين في الصراع على المركز الثاني في المنطقة الغربية، هما ممفيس وهيوستن بعد خسارته المفاجئة امام واشنطن ويزاردز المتعثر 123 126.

وكان نجم الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل لدنفر بـ 40 نقطة و13 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، لكن الفرنسي أليكس سار قاد ويزاردز بـ 34 نقطة، فيما سجل جوردان بول الثلاثية الحاسمة لواشنطن قبل 2.1 ث من النهاية.

واحرز النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 34 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 126 119، فيما تغلب سان انتونيو سبيرز على نيو أورليانز بيليكانز 119 115.

ستيف كير الاكثر فوزا في تاريخ ووريرز

وبات ستيف كير الذي قاد غولدن ستايت ووريرز لأربعة ألقاب في الدوري أكثر المدربين فوزا في تاريخ النادي خلال الموسم المنتظم، بعدما عزز رصيده الى 558 متفوقا على الراحل ألفن أوستن اتلز (557)، بعد فوز ووريرز على نيويورك نيكس 97 94.

وقال لاعب ووريرز درايموند غرين "إنه أمر مذهل. أنا ممتن لوجودي هنا لكل انتصار من انتصاراته".

وتابع "إنه شخص مميز. لقد جعل من هذا المكان استثنائيا. نحن محظوظون لوجود شخصية تحب الفوز مثله".

وسجل ستيفن كوري 28 نقطة من بينها ثلاث رميات حرة حاسمة في الثواني الـ 14 الاخيرة، ليقود ووريرز لتحقيق فوزه السابع تواليا والـ 14 في 16 مباراة.