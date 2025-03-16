شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يتصدر قائمة أغلى 10 حراس مرمى فى الدوري.. وجاد وصيفاً والان مع تفاصيل الخبر

تصدر محمد الشناوي ، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني، قائمة أغلى 10 حراس مرمى فى القيمة التسويقية بمسابقة الدوري، وذلك بقيمة بلغت مليوناً و500 ألف يورو، بينما جاء محمود جاد حارس مرمى النادي المصري في المركز الثاني بقيمة بلغت 900 ألف يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 حراس مرمى في الدوري كالتالي:

1- محمد الشناوي: مليون و500 ألف يورو

2- محمود جاد: 900 ألف يورو

3- مصطفى شوبير: 600 ألف يورو

4- أحمد الشناوي: 500 ألف يورو

5- محمد عواد: 450 ألف يورو

6- محمد صبحي: 450 ألف يورو

7- محمد بسام: 400 ألف يورو

8- محمد أبو جبل: 400 ألف يورو

9- المهدي سليمان: 300 ألف يورو

10- محمد شيكا: 300 ألف يورو



وإجمالا شارك محمد الشناوي مع الأهلي في 20 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، بمختلف البطولات المحلية والقارية، حيث نجح الحارس المخضرم في الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات واستقبل 14 هدفاً في اللقاءات الأخرى.



بينما شارك محمود جاد مع المصري في 21 مباراة بالموسم الجاري في مختلف البطولات، حافظ خلالهم على نظافة شباكه في 13 مواجهة، واهتزت شباكه بـ 14 هدفاً في المباريات الأخرى.