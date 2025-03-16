شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يكافئ لاعبيه بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 02:45 م

قرر مسئولو البنك الأهلي صرف مكافأة للاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر لتحفيزهم بعد مواصلة العروض القوية بالبطولة المحلية.

وكان البنك الأهلي تغلب فى المباراة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر.

واستهل البنك الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف، قم فاز على المصري في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً فاز على غزل المحلة بهدف نظيف.

وضرب البنك الأهلي موعداً ناريا مع بيراميدز حامل اللقب، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يلتقي الفريقان مساء الجمعة الموافق 28 مارس الجاري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم.