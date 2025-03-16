شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب مصر فى معسكر مارس لمباراتي إثيوبيا وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منتخب مصر الأول ، اليوم الأحد، معسكره استعداداً لمباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما 21 و25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويؤدي المنتخب مرانه فى التاسعة مساء اليوم وغداً، على أن يحدث تغيير فى اليوم الثالث حيث يتدرب الفريق قبل الإفطار والسفر يوم 18 مارس إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا المحدد لها مساء 21 مارس.





وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

- الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

- الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ، مصطفي فتحي.

- الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل. منتخب مصر يتصدر مجموعته في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.





وجاء برنامج منتخب مصر خلال معسكر مارس على استاد القاهرة كالتالي:

• 16 مارس التجمع بعد الإفطار

• 16و 17 مارس تدريب بعد الإفطار

• 18 مارس تدريب قبل الإفطار

• 18 مارس السفر للمغرب بعد الإفطار.