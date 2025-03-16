شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. عندما حصد الأهلي لقب الدوري للمرة 16 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبها، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات، نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

حكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً للنادي الأهلي، الذي حصد لقب الدوري للمرة الـ16 في تاريخه يوم 20 يونيو 1980، حيث يعد الفريق الأحمر هو الأكثر تتويجاً بالبطولة المحلية برصيد 44 لقباً.

قمة ودوري في آن واحد نجح النادي الأهلي في اقتناصهما خلال موسم 1980، عندما فاز على الزمالك فى القمة 46 للمسابقة فى الجولة قبل الختامية، حيث استضاف الزمالك ثانى الترتيب برصيد "44" نقطة الأهلى المتصدر برصيد 46 نقطة على استاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للحكم الأجنبى جورج كورنتى.

خطف الأهلى المباراة واللقب مبكراً بهدفين فى أول ربع ساعة، سجلهما جمال عبد الحميد فى الدقيقة الثانية، ومصطفى عبده المتخصص فى الدقيقة 15، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة سجل حسن شحاتة "هداف المسابقة" هدف حفظ ماء الوجه للزمالك، لتنتهى المباراة بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، ليحافظ الأهلى على لقبه للعام الثانى على التوالي، وللمرة رقم 16 فى تاريخه، والخامس تحت قيادة المجرى هيديكوتي.