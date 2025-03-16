شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتوج ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 01:41 م

توج البطل المصري كريم عبد الجواد ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش والتى استضافتها أستراليا حتى السادس عشر من مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز كريم عبد الجواد في المباراة النهائية على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-6, 13-11, 11-9.

بينما فب منافسات السيدات خسرت أمينة عرفي في المباراة النهائية أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-9, 11-1, 11-9.

وشهد جدول المنافسات مشاركة 10 لاعبين من مصر، بواقع 4 في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخير.