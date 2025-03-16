شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 5 أيام للاعبى بيراميدز خلال التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام من أجل التقاط الأنفاس خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ونجح بيراميدز، حامل لقب كأس مصر، فى العبور للدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع البنك الأهلي في قبل نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 21 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة كأس عاصمة مصر، والتحضير لمباريات المرحلة المقبلة من بطولات كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الممتاز.