الامارات | المصري مرموش يثق في قدرة مانشستر سيتي على التأهل لدوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن ثقته في قدرة الفريق على مواجهة التحدي واستعادة توازنه في السباق على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وظل مانشستر سيتي، حامل اللقب، خارج المراكز الأربعة الأولى بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه مرتين وتعادل 2-2 مع برايتون، المنافس على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، أمس السبت على ملعب الاتحاد.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند ولكن بيرفس إستوبينان عادل النتيجة ثم سجل مرموش الهدف الثاني لمانشستر لكن عبد القادر خوسانوف، لاعب مانشستر، سجل هدف التعادل لبرايتون بالخطأ في مرمى فريقه.

بعد التتويج بأربعة ألقاب متتالية، لم يكن مانشستر سيتي معتاد على خوض مثل هذه المعارك في هذه المرحلة من الموسم، ولكن مرموش، الذي انتقل لمانشستر سيتي في يناير، لا يزال متفائلا.

وقال مرموش الذي سجل أربعة أهداف منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني: «بالطبع هو تحد ولكننا سنفعل كل ما في وسعنا».

وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا، سنعمل بجد قدر الإمكان، ودائما عندما نكون في الملعب، سنقدم أقصى ما عندنا. نأمل في النهاية أن نتمكن من تأمين هذا المركز».

وأردف: «علينا فقط أن نحاول إظهار جودتنا بشكل أكبر، وأن نكون أكثر ثقة بالكرة، ونحتفظ بالكرة أكثر، ونقوم بما كان مانشستر سيتي يفعله دائما، وأعتقد أننا سنكون بخير».