"أن بي ايه": سلتيكس يفوز بحضور بورزينغيس و"البديل الفتاك" بريتشارد ينفرد برقم قياسي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تألق نجم الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس بعد غياب دام ثماني مباريات بسبب المرض وسجل 24 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس حامل اللقب للفوز على مضيفه بروكلين نتس 115 113 السبت ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأسهم ايضا جيسون تايتوم بـ 20 نقطة مع ثماني متابعات وثماني تمريرات حاسمة لسلتيكس، فيما تألق ايضا بايتون بريتشارد مع 22 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، مسجلا رقما قياسيا لأكبر عدد من التصويبات الثلاثية المسجلة من لاعب احتياطي في موسم واحد.

ولم يظهر بورزينغيس بجهوزية تامة منذ البداية لكنه بدأ في إيجاد ايقاعه تدريجيا خلال المباراة موضحا "في البداية، شعرت بأنني خارج الايقاع قليلا. التسديدات الاولى كانت غير دقيقة بعض الشيء، لكن مع تقدم المباراة بدأت أشعر بصورة أفضل. أنا سعيد للعودة".

وتابع "لا أشعر أنني في افضل جهوزية بعد. كانت الاسابيع الماضية صعبة، لكن في هذا النوع من اللحظات عليك أن تقاتل لإظهار شيء ما. هذا ما حاولت القيام به وانا سعيد بحصد الفوز".

وسجل بريتشارد ثلاثيته الـ 219 هذا الموسم في الربع الاخير، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الثلاثيات المسجلة من لاعب بديل في موسم واحد.

وأحرز 7 من تسديداته الـ 11 من بينها 5 من اصل 8 ثلاثيات، كما سجل ثلاث رميات حرة في الثواني الثماني الاخيرة ليضمن الفوز الـ 13 لسلتيكس في 16 مباراة.

ورفع بوسطن رصيده الى 49 فوزا مقابل 19 خسارة في المركز الثاني ضمن المنطقة الشرقية، بفارق ثماني مباريات عن كليفلاند كافالييرز المتصدر.