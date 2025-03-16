شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دور الـ32 لدورة "المتحدة" الرمضانية لكرة القدم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أجريت قرعة دور الـ32 للدورة الرمضانية لكرة القدم 2015 التى تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتستمر فعالياتها حتى الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري.



وانطلقت أمس السبت، منافسات الدورة الرمضانية لكرة القدم 2025 التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتستمر حتى الإثنين 24 مارس، في مركز تدريب المنتخبات الوطنية (ملعب الهدف) بمدينة 6 أكتوبر.



وتجمع الدورة الرمضانية فرقا من مختلف الشركات التابعة لـ"المتحدة للخدمات الإعلامية"، لتتسابق في جو من التحدي والتعاون الرياضي.



البطولة تعتبر فرصة فريدة لإبراز المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في هذه الشركات خلال شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد والتعاون.

تتميز الدورة الرمضانية هذا العام بمشاركة فرق متنوعة، وهي تمثل مجموعة من أكبر وأهم الشركات في مجال الإعلام، ويتم تنظيمها فى إطار اهتمام الشركة بالرياضة وتشجيع الأنشطة البدنية بين موظفيها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين الفرق المختلفة في المجموعة، وستكون حدثًا رياضيًا ثقافيًا يجمع بين العمل والمرح في أجواء شهر رمضان المبارك.