شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهي مع سفارة مصر بالمغرب ترتيبات استقبال وإقامة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو اتحاد الكرة مع السفارة المصرية بالمغرب لاستقبال منتخب مصر الأول، بداية من وصولهم المطار بخوض مباراة إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأنهى اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، كافة الترتيبات المتعلقة بوصول وإقامة بعثة المنتخب مع أحمد نهاد عبد اللطيف، السفير المصري لدى المملكة المغربية، وإزالة أي عراقيل أمام بعثة الفراعنة.

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".



ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.