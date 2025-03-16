شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد 3 لاعبين فى مواجهة زد بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب الثلاثي الدولي "أحمد عيد وخالد صبحي والبنيني سامادو أتدجيكو" عن مباراة المصري المقبلة بكأس عاصمة مصر أمام زد، وذلك بسبب استدعاء اللاعبين الثلاثة لمنتخباتهم.

ويستعد المصري لمواجهة زد المرتقبة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من مارس الجاري باستاد السويس الجديد.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر مارس الجاري والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي أثيوبيا وسيراليون بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتهما يومي الحادي والعشرين والخامس والعشرين من مارس الجاري على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية وستاد القاهرة الدولي على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب 24 لاعبًا من بينهم ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد وخالد صبحي.

كما تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى يوم الخميس المقبل الموافق العشرين من مارس الجاري على ستاد موزيس مابيدا بمدينة دربان بجنوب أفريقيا ، فيما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من مارس أيضا على ستاد فيليكس اوفوي بوانيي بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.