شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص بقاء يحيى عطية الله مع الأهلي بعد انتهاء الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه المغربي يحيى عطية الله ، لاعب الأهلي، شبح الرحيل من النادي بنهاية الموسم الجاري وعدم تفعيل عقد الشراء النهائي بسبب مُعاناة الظهير المغربي من إصابة قوية فى الوجه مؤخراً بجانب_وهذا هو الأهم_ عدم القناعة التامة بقدرات اللاعب الفنية حتى الآن.

ولم يحسم الأهلي الموقف النهائي للاعب المغربي من البقاء مع الفريق بعد انتهاء الإعارة أو الرحيل، بسبب إصابته الأخيرة القوية فى الوجه، والتي أبعدته عن مباريات وتدريبات المارد الأحمر الأخيرة.

ومن المقرر أن تُحدد مشاركات يحيى عطية الله المقبلة مع الفريق بعد التعافي من الغصابة موقفه النهائي مع القلعة الحمراء، فإذا ظهر بشكل قوي وترك "بصمة" فى المباريات القادمة ستتغيّر الصورة عنه ويتم تفعيل عقد شرائه من نادي سوتشي الروسي، أما إذا استمر على هذا الوضع، حيث الأداء المتذبذب، سيتخذ الأهلي قراراً بعدم تفعيل عقد الشراء.



يأتي هذا في الوقت الذي طلبت فيه لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، بالتنسيق مع رئيس النادي والمدير الرياضي، تقريراً عن حالة يحيى عطية الله، يتضمن كل ما يتعلق باللاعب سواء من حيث أرقامه مع الفريق وأدائه خلال المباريات التي شارك فيها مؤخراً بجانب حالته الصحية التي بعد إصابته الأخيرة في الوجه.



ويرغب الأهلي في الوقوف على حالة اللاعب من جميع الإتجاهات سواء الفنية أو البدنية أو الصحية لتحديد مستقبله مع القلعة الحمراء مع أقتراب الموسم الجاري من نهايتها الذي سينتهي معه أستعارة اللاعب.



ويأتي طلب مسئولى الأهلي تزامناً مع رغبة يحيى عطية الله في معرفة مصيره مع النادي حيث طلب اللاعب هو الآخر عقد جلسة خاصة مع مسئولى النادي خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه مع الفريق، سواء بتفعيل عقد استعارته من نادي سوتشي أو بعدم تفعيل العقد، ليكون بإمكان اللاعب تحديد مستقبله في ظل تلقيه عدة عروض من أوروبا وأندية عربية أبرزها الوداد المغربي.



وأبدى الوداد المغربي رغبته في ضم اللاعب خلال بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل، ويلعب فيها الوداد برفقة الأهلي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي كمُمثلين للقارة الأفريقية في هذه البطولة العالمية التي تُقام للمرة الإولى بمشاركة 32 نادياً.



وينوي يحيى عطية الله مناقشة مستقبله مع إدارة الأهلي في أسرع وقت خاصة بعد ظهور تقارير إعلامية مُتناثرة خلال الأيام الماضية تُفيد بأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لا يرغب في شراء اللاعب المغربي نهائياً وأوصى بذلك للإدارة الحمراء بدعوى ضعف قدراته الفنية بجانب الإصابة القوية التي تعرض لها في الوجه منذ عدة أسابيع.



وإنتقل عطية الله للأهلي الصيف الماضي من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات وتدريبات الأهلي الحالية بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه، وأنهى مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وينتظر الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات تدريجياً مُرتدياً "قناع" للوجه.