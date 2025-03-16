شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. محمد عبد الله جوزيه أجبره على ترك الأهلي وعاد من تركيا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 16 مارس 2025 01:00 م
هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.
على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذى جعله فى مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفى نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.
حكاية اليوم عن محمد عبد الله، نجم الأهلي والزمالك السابق والذي بدأ مسيرته مع الإسماعيلي وانضم بعدها إلى الأهلي، ولكن تجربته لم تكن موفقة بسبب عدم اعتماد مانويل جوزيه عليه، ليرحل بعدها إلى تركيا من بوابة نادي كونيا سبور، وبعد العودة إلى مصر فضل الانضمام للغريم الزمالك.
وعن سبب رحيله عن الأهلي قال، "جوزيه ظلمنى.. رحت للأهلى وكنت أفضل لاعب فى مصر وأساسى مع المنتخب، وعدم المشاركة أفقدنى فرصة المشاركة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا 2006".
وأضاف، "كنا نلعب أمام بتروجت وقدمت أجمل مباراة فى مشوارى مع الأهلى وكانت يوم الثلاثاء، وخرج جوزيه فى المؤتمر الصحفى يعلن أن محمد عبد الله حجز مكانه الأساسى فى تشكيلة الفريق، ولن يجلس على دكة البدلاء مرة أخرى، وكنا ننتظر مباراة أفريقية «الأحد الذى يليه» فوجدت نفسى خارج القائمة تماماً".
واصل: "أخدت قرار إنى لازم أمشى من الأهلى، وبعد 3 أشهر من الجلوس على الدكة وجدت نفسى أساسياً فى نهائى أفريقيا أمام الصفاقسى، وقال لى جوزيه يومها: سوف تشارك لأنك حريف وسريع، قولتله: سريع فى أفريقيا والدورى لأ".
وعن كواليس انضمامه إلى الأهلي، كشف: "الصفقة استمرت 3 أشهر، رفض قاطع من الإسماعيلى وإصرار من الأهلى على ضمى، والإسماعيلى أرسل الاستغناء بتاعى للزمالك حتى تدخلت أطراف سياسية وفنية لحسم الصفقة للأهلى، وأتذكر أول مكالمة جمعتنى بمسئولي الأهلي، كانت يوم جمعة، وذهبت بعدها لشقته وخدنى فى سيارته مع عدلى القيعى، كان بيحبنى أوى، وحسمنا الصفقة بحضور المحافظ داخل النادى الإسماعيلى، وكل العقوبات التى وقعت عليا فى الإسماعيلى حصلت عليها بالضعف من رجال أعمال أهلاوية".
وعن رفض الأهلي رحيله إلى تركيا قبل أن يتمسك بقراره، أشار: "رفضوا بشدة، وقالوا لي كمل يا محمد معانا وبلاش تركيا، قولتلهم الخواجة حاطننى فى دماغه، جوزيه كان بيضايق أوى من علاقتى القوية بالمسئولين في النادي، والأهلي كلمنى قالى لو حبيت ترجع الأهلى ده بيتك ولازم أشكره على كل مواقفه معايا".
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