شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. محمد عبد الله جوزيه أجبره على ترك الأهلي وعاد من تركيا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحديا مختلفا من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذى جعله فى مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفى نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن محمد عبد الله، نجم الأهلي والزمالك السابق والذي بدأ مسيرته مع الإسماعيلي وانضم بعدها إلى الأهلي، ولكن تجربته لم تكن موفقة بسبب عدم اعتماد مانويل جوزيه عليه، ليرحل بعدها إلى تركيا من بوابة نادي كونيا سبور، وبعد العودة إلى مصر فضل الانضمام للغريم الزمالك.

وعن سبب رحيله عن الأهلي قال، "جوزيه ظلمنى.. رحت للأهلى وكنت أفضل لاعب فى مصر وأساسى مع المنتخب، وعدم المشاركة أفقدنى فرصة المشاركة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا 2006".