شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام جابونى لذهاب الزمالك وستيلينبوش فى ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم جابوني بقيادة تانجي ميبيامي لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي فى ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ويضم الطاقم الجابوني تانجي ميبيامي حكما للساحة، ويعاونه كل من بوريس مارليز مساعد أول وجوناثان أهونتو كوفي مساعد ثان و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكما لتقنية الفيديو والرواندية سليمة موكانسانجا حكم مساعد لتقنية الفيديو والليبي محمد عبدالله مراقبا للحكام.

ومن المقرر إقامة اللقاء الأربعاء 2 أبريل المقبل في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة على استاد كيب تاون بجنوب أفريقيا.