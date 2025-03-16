شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يبدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دون راحة، يواصل فريق الجونة اليوم الأحد تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر الأربعاء المقبل، بعدما ودع الفريق الساحلي بطولة كأس مصر.

وبات الوصول إلى الأدوار الإقصائية في كأس عاصمة مصر، والابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري أحد أهم الأهداف التي يخطط لها علاء عبد العال هذا الموسم، بعدما ودع كأس مصر وأيضا أنهى المرحلة الأولى من الدوري ضمن مرحلة الهبوط.



وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بواقع مجموعتين تضم 5 فرق لكل واحدة ومجموعتين تضم 4 فرق.



وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في14 يونيو 2025.



وتعد بطولة كأس رابطة الأندية مؤهلة إلى بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).