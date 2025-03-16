شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تتويج سيدات طائرة الأهلي بلقب الدورى على حساب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 12:15 م

حقق فريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلى لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2024 - 2025 على حساب الزمالك بنتيجة 3-1 فى ثانى أيام بلاى أوف نهائي دورى السيدات الممتاز للموسم المحلي 2024-2025 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.

وشهد النهائى تألقا ملحوظا للاعبات الأهلى، خاصة الثنائى ندى وليد الليبرو واللاعبة سارة أمين.

وسبق ونجح فريق سيدات طائرة الأهلي فى تحقيق الفوز فى أول مواجهة بالبلاي أوف بنتيجة 3-1.

كما توج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك 3-1 في النهائي على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2023-2024، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3/0 ،بينما تأهل الأهلي بالفوز على الشمس 3-0.