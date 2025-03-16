فورمولا واحد: نوريس يحرز السباق الافتتاحي في أستراليا أمام فيرستابن

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : حافظ البريطاني لاندو نوريس على رباطة جأشه بعد سباق عكرته الأمطار والحوادث فأحرز جائزة أستراليا الكبرى، الافتتاحية لموسم الفورمولا واحد، متفوقا الأحد على بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، فيما حل البريطاني لويس هاميلتون عاشرا في سباقه الأول على متن فيراري.

وتفوق نوريس (ماكلارين)، وصيف الموسم الماضي، على سائق ريد بول بفارق تسعة أعشار من الثانية، فيما حل البريطاني الآخر جورج راسل (مرسيدس) في المركز الثالث بفارق ثماني ثوان.

قال نوريس بعد فوزه "كان سباقا صعبا، خصوصا آخر لفتين، لن أكذب فقد كانتا مرهقتين"، في ظل الضغط الكبير من فيرستابن.

تابع ابن الخامسة والعشرين "كانت الظروف صعبة لكننا استمتعنا بها. خسرنا في سيلفرستون وكندا سابقا في ظروف مماثلة، لكن تعلمنا من أخطاء الماضي".

وبعد تبدل ظروف الطقس خلال السباق ودخول سيارة الأمان أكثر من مرة، واضطرار الفرق إلى تغيير تكتيك الإطارات بين المتوسطة والمخصصة للأمطار، تعرض الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) لالتفاف ما سمح لفيرستابن بالتقدم إلى المركز الثاني وتشكيل ضغط كبير على نوريس.

علق نوريس الذي انطلق من المركز الأول وحقق الفوز الخامس خلال مسيرته والثاني على التوالي بعد أبوظبي في نهاية الموسم المضي الذي حسمه فيرستابن قبل جولتين "التعامل مع الضغط وماكس وأوسكار ورائي، كنت أضغط طوال الوقت. حاولت أن أكون مسترخيا من الداخل لكن مع الحفاظ على الضغط في الوقت عينه".

أردف "كان ماكس سريعا. تحققت من المرآة في بعض المرات وحافظت على هدوئي".

أما فيرستابن الذي يسعى لمعادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني ميكايل شوماخر وإحراز لقب بطولة العالم خمس مرات متتالية، فقال "أنا سعيد لتسجيل النقاط، 18 نقطة أكثر من الموسم الماضي وسأتقبل ذلك".

تابع ابن السابعة والعشرين الذي استفاد من خروج بياستري (حل تاسعا) "لم أعرف أين أغامر حيال الدخول إلى الحظيرة. كانت السيارة كما توقعت".

وكان لافتا حلول الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي (18 عاما) خامسا في سباقه الأول مع مرسيدس، فيما تعرض الفرنسي الجزائري إسحاق حجار لالتفاف قبل انطلاق السباق ما أجبره على الانسحاب.

وحل سائق أستون مارتن الكندي لانس سترول في المركز السادس متقدما على الالماني نيكو هولكنبرغ من ساوبر.

اما من جهة سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو فجاء ثامنا، في حين أن هاميلتون بطل العالم سبع مرات المنتقل الى فيراري مطلع هذا الموسم فحل عاشرا في سباقه الاول على الاطلاق مع الصانع الإيطالي بعد انتقاله من مرسيدس.

وأبدى راسل سعادته بالحلول ثالثا نظرا الى ظروف السباق "كان سباقا رائعا لانهائه في المركز الثالث. وحسنا فعل لاندو، الانطلاق من المركز الاول في سباق مماثل هو أسوأ كوابيسك".

وتابع "لقد استمتعت به بكل صراحة، كنت اتمنى ان يرتكب السائقان الاماميان خطأ ما كي أتمكن من تجاوزهما".

ضغط فيرستابن

سجل فيرستابن بداية قوية للسباق متجاوزا بياستري ليتقدم الى المركز الثاني، فيما تقدم لوكلير مركزين الى الخامس.

لكن السباق تعطل بعد دقائق عندما اصطدم الاسترالي جاك دوهان (ألبين) بالحائط، قبل أن يحذو حذوه سائق ويليامس الجديد الاسباني كارلوس ساينس.

واستؤنف السباق بعد دخول سيارة الأمان، ليحتفظ نوريس بمركزه امام فيرستابن وبياستري، قبل أن يبدأوا في توسيع الفجوة مع راسل الرابع.

وبعدما بدأ المسار في الجفاف، بلغ الفارق مع راسل ثماني ثوان بحلول اللفة 13.

لكن بعد أن بدأت الاطارات في التآكل، وصعود سيارة فيرستابن على الحصى في اللفة 18، تمكن بياستري من تجاوزه الى المركز الثاني.

وتقدم نوريس وبياستري بفارق 18 ثانية عن الهولندي، قبل أن يعاني الاسباني الآخر فيرناندو ألونسو (أستون مارتن) من حادث اصطدام بالحائط في اللفة 34 لتدخل سيارة الأمان مجددا.

واستغلت الفرق كافة الفرصة المتاحة للدخول الى الحظيرة، حيث لجأ نوريس وبياستري الى الاطارات الصلبة وفيرستابن الى المتوسطة.

وبعد خروج سيارة الامان، تقدم نوريس بفارق ثانيتين قبل أن يتعرض بياستري للالتفاف ليخسر موقعه في الترتيب، ما أفسح بالمجال أمام فيرستابن لخطف الوصافة.

وتدخلت سيارة الامان من جديد بعد حادث التفاف لسائق ريد بول النيوزيلندي ليام لاوسون، مع بقاء نوريس، فيرستابن وراسل في المراكز الثلاثة الاولى قبل سبع لفات من النهاية.

وضغط فيرستابن على نوريس في الامتار الاخيرة من السباق لكن البريطاني حافظ على هدوئه.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل في سباق جائزة أستراليا

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1.42:06.304 ساعة

2. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) بفارق 0.895 ثانية

3. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 8.481 ثانية

4. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) بفارق 12.773 ثانية

5. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) بفارق 15.135 ثانية

6. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) بفارق 17.413 ثانية

7. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) بفارق 18.423 ثانية

8. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) بفارق 19.826 ثانية

9. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) بفارق 20.448 ثانية

10. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) بفارق 22.473 ثانية

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1 نوريس 25 نقطة

2 فيرستابن 18 نقطة

3 راسل 15 نقطة

4 ألبون 12