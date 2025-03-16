شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي وصيفاً لبطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

حققت أمينة عرفي وصافة بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش والتى استضافتها أستراليا حتى السادس عشر من مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وخسرت أمينة عرفي في المباراة النهائية أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 4-11, 11-9, 11-1, 11-9.

وشهد جدول المنافسات مشاركة 10 لاعبين من مصر، بواقع 4 في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخير.