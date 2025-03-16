شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأدوار النهائية لدورة سيتى كلوب الرمضانية لحسم أوائل الفروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الأدوار التمهيدية لدورة سيتي كلوب الرمضانية في كرة القدم، حيث انطلقت المرحلة الثانية من الدورة التي تقام بنظام خروج المغلوب، فى ثمانية فروع لسيتي كلوب ببنها والشروق وشبين الكوم وكفر الشيخ وأسوان والأقصر والعبور وطنطا.



ويلتقي في دور الـ16 لدورة سيتي كلوب شبين الكوم : المزاريطة مع الشواكيش ومجموعة شتلة مع أصدقاء محمود، وبوبو سبورت مع محمد عماد ،و نيوكاسل مع صن أند دوكس، وبتروتك مع الملكي، وبرايم مع مركز شباب سبك الضحاك ، ومركز شباب كفر الجندي مع دريم.



دورة سيتى كلوب



فيما تأهل للدور قبل النهائي بدورة سيتى كلوب الرمضانية التي تقام بدعم وزارة الشباب والرياضة، في سيتي كلوب كفر الشيخ، فرق بايونيرز وبرشلونة وياسر الجوهري وممدوح عبد الونيس بعد تغلبها في دور الثمانية على فرق غزة ودقميرة وولاد الشمس والجزار.



كما تأهل للدور قبل النهائي في سيتي كلوب الشروق، فرق حياة كريمة 1 وحياة كريمة 2 وعمرو فكري ومحمود هيبة بعد تجاوز دور الـ8 بالفوز على فرق الهرم ومزيكا وسيتي وكوتشير على الترتيب.



دورة سيتى كلوب



وفي سيتي كلوب أسوان، يواجه في الدور قبل النهائي أبطال سيتي فريق مستقبل وطن، فيما يلتقي التحرير مع اليسر في الدور نفسه.



وفي سيتي كلوب بنها، يشهد الدور قبل النهائي مباراتي الرائد مع أصدقاء أبو مازن والدولي مع أصدقاء محمود .



وتقام على مدار الأسبوع حتى يوم الخميس المقبل الأدوار النهائية في الفروع، وتنطلق يوم الجمعة المقبل المرحلة الثالثة والأخيرة للدورة بين أوائل الفروع بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية يوم 23 مارس الحالي والمقرر اقامتها في سيتي كلوب العبور.



سيتى كلوب



سيتى كلوب