شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ضد البنك الأهلي مواجهة جديدة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 11:45 ص

تتجدد المواجهة بين غزل المحلة ضد البنك الاهلي، بعد الانتهاء من صدام كأس مصر، والذي انتهى بفوز البنك الأهلي وتأهله لنصف نهائي البطولة المحلية.

كان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على غزل المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بمنافسات الدور ربع النهائي بكأس مصر.

غزل المحلة ضد البنك الاهلى.. مواجهة جديدة

يستعد البنك الأهلي لمواجهة جديدة أمام غزل المحلة في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمع الفريقين بعد غدٍ الثلاثاء.

غزل المحلة ضد البنك الأهلي مشوار البنك الأهلي



واستهل البنك الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر بالفوز على بترول أسيوط بهدف نظيف، ثم فاز على المصري في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيراً فاز على غزل المحلة بهدف نظيف.

غزل المحلة ضد البنك الاهلى.. البنك يصطدم ببيراميدز

وضرب البنك الأهلي موعداً ناريا مع بيراميدز حامل اللقب، في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث يلتقي الفريقان مساء الجمعة الموافق 28 مارس الجاري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلها.