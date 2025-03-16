موعد مباراة مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، لخوض مباراة غاية فى الأهمية أمام إثيوبيا فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون، وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى تصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم فى الحادية عشرة مساء الجمعة المقبل بالمغرب، حيث يرفض الكاف اعتماد ملاعب إثيوبيا لإقامة المباريات الدولية عليها.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر واثيوبيا فى تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة منتخب مصر وإثيوبيا على قناة أون سبورت 1 المصرية، بعدما حصلت على حقوق البث التليفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".