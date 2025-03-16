شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. عبد الكريم مصطفى موهبة فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك".. شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون بها، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

عبد الكريم مصطفى

عبد الكريم مصطفى، لاعب نادى الإسماعيلى الحالي، من المواهب التى ينتظر لها مستقبل كبير نظرا لما يقدمه خلال الفترة الماضية مع الدراويش.

بدأ عبد الكريم مصطفى مشواره مع مصر المقاصة فى الدرجة الثانية، وخطف أنظار مسئولي الإسماعيلى الذين تحركوا لضمه بعد الاتفاق مع مسئولي المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه.

ويقدم صاحب الـ23 عاما مستويات كبيرة رفقة الدراويش حتى الآن، وأصبح أحد الركائز المهمة في دفاع الدراويش، بجانب الجانب الهجومى الذى يقدمه في المباريات.