شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك والاتحاد ضد بتروجت فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 10:42 ص

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى العاشرة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى بلاى أوف نصف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويتسلح فريق الأهلى بنجومه الذين تألقوا فى مباراة حصد السوبر، وهم حسام يوسف وأحمد جمال عسران، بينما يتسلح فريق الزمالك بالمحترف البولندى ماتيوس والروسى ديميترى، ويطمح الأبيض لتصحيح الأوضاع واستعادة روح حصد لقب البطولة العربية على حساب الأحمر.

بينما يتنافس فى نفس الدور الاتحاد السكندرى مع بتروجت فى الثامنة والنصف مساءً.

وضرب فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك موعدا مع الأهلي في بلاي أوف نصف الدوري الممتاز بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، فى مباراة فاصلة لحسم المقعد الرابع في نصف نهائي دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع علي حساب الطلائع.

استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التتويج مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الزمالك بنتيجة 3-2 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على بتروجت بنتيجة 3-0 ، بينما تأهل الزمالك بالفوز علي سبورتنج بنتيجة 3-0 أيضا.