شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يواجه بول كول في نهائي بطولة أستراليا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي البطل المصري كريم عبد الجواد مع النيوزيلندي بول كول فى بطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش والتى تستضيفها أستراليا حتى السادس عشر من مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكان كريم عبد الجواد فاز في نصف النهائي على الفرنسي أوجست دسوورد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-9, 5-11, 11-9.

وشهد جدول المنافسات مشاركة 10 لاعبين من مصر، بواقع 4 في منافسات الرجال وهم: يحيى النوساني، محمد زكريا، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، و6 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نور هيكل، هنا معتز، سلمى هاني، روان العربي، أمينة عرفي، وفيروز أبو الخير