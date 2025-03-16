شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهّز لضم صفقتين قويتين قبل كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي الاستعداد لتدعيم الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية، المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا، وبدأت لجنة التخطيط للكرة التجهيز لهذا الحدث العالمي الكبير الذى يتطلع فيه مسئولو القلعة الحمراء لتقديم عروض قوية ونتائج جيدة.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي إن إدارة النادي تُخطط لضم صفقتين قويتين فى خط الهجوم من أجل زيادة القوة الهجومية للفريق فى البطولة العالمية، التي يُشارك فيها الأهلي بالمجموعة الأولى برفقة أندية بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي وبنفيكا البرتغالي.

الأهلي يستعد لكأس العالم للأندية بصفقتين جديدتين

وأكد المصدر، أن المشاورات داخل لجنة التخطيط للكرة تدور حالياً حول ضم صفقة قوية محلية وأخرى أجنبية يتم قيدها في قائمة الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وهناك مفاوضات مع أكثر من لاعب محلي وأجنبي للاتفاق معهم خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

الأهلي يفتح قنوات اتصال مع الفيفا لحسم ترتيبات كأس العالم

على صعيد متصل، فتح مسئولو النادي باب الاتصالات مع نظرائهم فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمعرفة بعض الأمور المالية والإدارية والتنظيمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف المقبل بأمريكا، ويتواصل مسئولو الأهلي حالياً مع نظرائهم في فيفا للاتفاق على بعض الأمور الخاصة بلائحة البطولة وكذلك قائمة كل فريق وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه البطولة.