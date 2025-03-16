شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة الكرة الطائرة تساعد على تنسيق القوام والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف على فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الكرة الطائرة التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع.



فوائد ممارسة الكرة الطائرة

1- تحسن المزاج.

2- نحت العضلات.

3- إنقاص الوزن.

4- زيادة السرعة وتحقيق التوازن.

5- علاج للشعور بالقلق.

6- تنسيق القوام.

7- تزيد من مهارات التواصل.