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معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة الكرة الطائرة تساعد على تنسيق القوام

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معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة الكرة الطائرة تساعد على تنسيق القوام

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 16 مارس 2025 10:00 ص

عالم ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف على فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد  ممارسة الكرة الطائرة التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع.


فوائد ممارسة الكرة الطائرة

1- تحسن المزاج.

2- نحت العضلات.

3- إنقاص الوزن.

4- زيادة السرعة وتحقيق التوازن.

5- علاج للشعور بالقلق.

6- تنسيق القوام.

7- تزيد من مهارات التواصل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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