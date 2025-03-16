شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز لإعلان تجديد عقد الونش وعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادي الزمالك للإعلان عن تجديد عقود كل من محمود حمدي الونش وعبد الله السعيد لاعبى الفريق الكروي الأول، بعدما نجح مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، فى تجديد تعاقد قائد الفريق عمر جابر لمدة موسمين، ووقع عمر جابر عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027، يأتي ذلك في إطار خطة مجلس الإدارة ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومن المنتظر أن يتم حسم تجديد عقد محمود الونش خلال الساعات المقبلة، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء، كما توصل مسئولو النادي لاتفاق مع عبد الله السعيد لتجديد تعاقده لمدة موسمين، على أن يتم الاتفاق على المقابل المادي في المرحلة المقبلة قبل حسم الأمر.

الزمالك يُجدد عقد عمر جابر حتى 2027 ضمن خطة الحفاظ على نجوم الفريق

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد التعاقد مع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء رسمياً لمدة موسمين.

ووقع عمر جابر عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027 .

يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك ولجنة التخطيط لقطاع كرة القدم للحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.