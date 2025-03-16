شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة زد فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، استعداداته لمواجهة زد المرتقبة بالجولة الأولى من كأس عاصمة مصر، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من مارس الجاري باستاد السويس الجديد.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، على مراجعة المباريات السابقة لفريق زد في الدوري، وآخرها مواجهة غزل المحلة التي انتهت بفوز زد بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى زد قبل مواجهة الأربعاء المقبل التي تجمع الفريقين.

ويستعيد النادي المصري خدمات لاعبه البنيني سامادو أتدجيكو، في مواجهة زد، بعدما غاب عن لقاء بيراميدز الأخير بالدوري، والذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان أنيس بوجلبان منح لاعبي المصري راحة سلبية ليوم واحد عقب التعادل مع بيراميدز في الدوري، حيث عاد الفريق إلى التدريبات مساء الجمعة الماضية، استعداداً للقاء زد المرتقب بكأس عاصمة مصر.