شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطالب بالتحقيق مع طاقم تحكيم مباراة الفريق مع بترول أسيوط فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي المقاولون العرب، بيانًا رسميًّا يعترض من خلاله على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق أمام بترول أسيوط بالقسم الثاني.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:

يعبر نادي المقاولون العرب عن رفضه القاطع للأخطاء التحكيمية وحالة التخبط التي تشهدها المنظومة والتي كادت أن تتسبب في كارثة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بترول أسيوط في الجولة الرابعة والعشرين من دوري المحترفين والتي أقيمت الأربعاء الماضي.

فوجئ نادي المقاولون العرب بتعيين الحكم المعتزل محمد عادل لإدارة المباراة ولم يثر الفريق أي أزمة احتراما لمنظومة التحكيم ووفقا لسياسته الدائمة بدعم التحكيم المصري رغم الأخطاء الفادحة التي ارتكبها طاقم التحكيم بقرارات عكسية وطرد غير صحيح ولكن كانت الكارثة الكبرى في نهاية المباراة عندما ترك الحكم لاعبنا علي ياسر ساقطا أرضا ومصابا بارتجاج في المخ أثبتته الأشعات والفحوصات بعد المباراة ورفض إيقاف المباراة للاطمئنان على اللاعب أو إسعافه.

نادي المقاولون العرب آثر الانتظار للاطمئنان أولا على لاعبنا الذي مكث في الرعاية المركزة لمدة يومين تحت الملاحظة الدقيقة، وخرج يوم السبت فقط ولم نكن نسعى لإثارة الهلع حتى يتمكن من تلقي علاجه في هدوء ولكن لم يعد مسموحا السكوت على ما حدث، خاصة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة اللاعبين وكل أفراد المنظومة.

نادي المقاولون العرب يطالب بفتح تحقيق شامل مع طاقم التحكيم بقيادة محمد عادل والإفصاح عن تقرير المراقب لوضع الأمور في نصابها ومعاقبة المخطئ.

النادي لا يتحدث عن طرد أو هدف أو قرار فني ولكن عندما تصل الأخطاء التحكيمية لما هو مهدد لسلامة اللاعبين فلا بد من وقفة قوية وإعلام الرأي العام بنتيجة التحقيقات.

ويطالب النادي اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات اللازمة واعلانها سريعا والتشديد على أهمية التركيز في تعيينات الحكام ومراقبتهم في مرحلة حاسمة في المنافسة بالدوري.