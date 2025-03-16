شكرا لقرائتكم خبر عن دعم معنوى من الرياضيين لـ إبراهيم شيكا لاعب الزمالك فى أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العديد من الرياضيين على زيارة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك لدعمه معنويا فى ظل أزمته الصحية الصعبة التي يمر بها.

ويذكر أن إبراهيم شيكا لاعب الزمالك أحد ناشئين الزمالك وواحد من كباتن الفرقة المعروفين، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، ما جعله يخضع للعلاج المكثف في المستشفى خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب السابق لنادي الزمالك، إبراهيم شيكا، قد وجه رسالة رومانسية لزوجته بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر شيكا صورة تجمعه مع زوجته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "دنيا ودت ناس وجابت، وانتي ثابتة من البداية".

جدير بالذكر، أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي قام بزيارة إبراهيم شيكا، في منزله، قبل نقله إلى المستشفى.